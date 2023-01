Já classificado, Remo encara o São Caetano-SP na última rodada da fase de grupos da Copinha

O Remo entrará em campo nesta terça-feira (10) apenas para cumprir tabela na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já classificado à próxima fase do maior torneio de base do Brasil, o Simba encara às 10h45, na Rua Javari, o São Caetano. Apesar da vaga nos mata-matas garantida, a equipe paraense brigará pela liderança do Grupo 31 da Copinha.

Com seis pontos conquistados em dois jogos, o Simba já é o primeiro colocado da chave. No entanto, para que a posição seja confirmada ao final da fase de grupos, o Time de Periçá tem que contar com pelo menos uma de duas alternativas.

A primeira é vencer ou empatar com o São Caetano. A outra é torcer por um tropeço da Juventus-SP diante do Fortaleza, em partida realizada às 13h, também na Rua Javari.

Caso se classifique para os mata-matas em primeiro lugar da chave, o Simba enfrentaria, teoricamente, uma equipe mais fraca na segunda fase. De acordo com o regulamento da Copinha, o líder do Grupo 31 encara o vice-líder do Grupo 32, que é composto por Juventude-RS, XV de Piracicaba, Nacional-SP e Alecrim-RN.

Briga no grupo

O Remo está classificado à segunda fase da Copinha, mas as outras três equipes do Grupo 31 - Fortaleza, Juventus-SP e São Caetano-SP - estão na briga pela última vaga aos mata-matas. A vantagem, inclusive, é do Moleque Travesso, que enfrentou o Simba na rodada passada.

A Juventus-SP classifica à próxima fase com uma vitória. Já o São Caetano-SP, adversário do Remo nesta terça, precisa vencer o time paraense e torcer por um empate entre Fortaleza e Juventus-SP em seguida. Já o Leão do Pici precisa bater o Moleque Travesso e torcer por uma vitória do Remo.

Segunda fase

Com o fim da fase de grupos marcado para o dia 11 de janeiro, a segunda fase será disputada nos dias 12 e 13 de janeiro. Além do Remo, estão classificados para os mata-matas outras 27 equipes.

A partir da segunda fase, a disputa será em sistema eliminatório, com jogo único - em caso de empate no tempo normal, a definição vai para os pênaltis.

A final está marcada para o dia do aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro.