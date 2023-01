Homenagem de goleiro do Sub-20 do Remo emociona Vinícius: ‘Me impulsiona a trabalhar mais'

A homenagem do goleiro Ruan, que defende a meta do sub-20 do Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, comoveu Vinícius, ídolo azulino nos últimos anos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (6), o arqueiro remista fez vários elogios ao jovem jogador. Além disso, o camisa 1 do Leão destacou a importância de ser um dos exemplos de novas gerações do futebol paraense.

"Recebi [a homenagem] com muita alegria. Isso me impulsiona a trabalhar cada vez mais, porque estamos sendo exemplo para os jovens jogadores aqui do Pará. Acompanho o Ruan aqui no clube desde 2019 e ficamos felizes com o desempenho dele. Ele é um atleta que observa muito, escuta conselhos e ouve tudo aquilo que o Juninho (preparador de goleiros) tem a dizer. Espero que ele possa continuar com boas atuações na Copinha", disse Vinícius.

Maior ídolo no futebol

O goleiro Ruan, herói da vitória do Remo sobre o Fortaleza por 1 a 0 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chamou a atenção da imprensa paulista na entrevista pós-jogo. Questionado sobre qual seria seu ídolo no futebol, o jovem atleta fez questão de exaltar Vinícius, arqueiro do time profissional do Leão.

Logo em seguida, o repórter que fazia a cobertura da partida perguntou se o rapaz tinha alguma referência internacional. No entanto, a resposta de Ruan foi direta: "não tenho, só o Vinícius, goleiro do Remo", afirmou.

Preparação para 2023

Vinícius é ídolo da torcida remista (Tarso Sarraf / Arquivo OLiberal)

A temporada de 2022 não terminou da forma que o torcedor do Remo e Vinícius esperavam. Na Série C, o Leão colecionou uma sequência de resultados ruins e acabou eliminado ainda na primeira fase do torneio. Já Vinícius foi marcado por falhas em partidas cruciais e terminou o ano no banco de reservas.

Apesar disso, o arqueiro azulino tem treinado entre os titulares durante a pré-temporada de 2023. Ele disse que está fisicamente bem para iniciar o ano com o Leão, mas deixa à cargo de Marcelo Cabo a escolha do defensor da meta remista.

"Nesses sete anos que estou no Remo, sempre trabalhei com objetivo de jogar, de contribuir. Claro que sempre deixamos a decisão [de escolher os titulares] com o treinador, mas nosso papel é tá preparado para fazer o melhor, ajudar a equipe e honrar essa camisa", explicou Vinícius.

O Remo estreia no Campeonato Paraense no próximo dia 21, contra o Independente de Tucuruí, no Baenão, em Belém. Acompanhe a cobertura completa da pré-temporada azulina e do estadual pelo portal OLiberal.com.