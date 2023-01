Hoje no Remo, Muriqui relembra convívio com Romário, passagem na Ásia e cita Re-Pa: 'Será especial'

O atacante do Remo, Muriqui, terá a segunda oportunidade de defender uma equipe do Norte do Brasil. O jogador de 36 anos já jogou pelo Paysandu em 2006 e hoje é a esperança de gols do Leão Azul na temporada 2023 e citou o Re-Pa e importância do clássico. Idolatrado na China, Muriqui falou da passagem na Ásia, convivência com jogadores e treinadores renomados, além de relembrar a momentos que viveu no início da carreira no Vasco da Gama.

Muriqui foi o ‘MVP’ no futebol chinês, o jogador mais valioso e que foi negociado por cerca de R$41 milhões. Hoje no Remo, Muriqui relembrou dos momentos que passou na Ásia, a maior parte deles no Guangzhou FC e era mais influente que Pelé e Neymar, porém, atrás de Cristiano Ronaldo, Messi, Alexandre Pato, Deivid Beckham e Kaká, segundo estudo feito pela All Star Partner e o jornal espanhol Mundo Deportivo.

“Tenho uma imagem muito bacana na China, local que passei mais de oito anos da minha vida, conquistei vários títulos, mas foram títulos individuais e superar o Rei Pelé é impossível. Tenho moral grande na China.

O atacante também jogou no Catar e no Japão e a experiência adquirida será levada e repassada para os filhos, sem contar o fato de ter sido comandando por campeões mundiais, como o técnico Luiz Felipe Scolari e Marcelo Lippi.

“Foi um momento bom na minha vida, ter passado por três países, China, Catar e Japão. Trabalhei com grandes profissionais, Felipão Marcello Lippi, campeão da Copa do Mundo em 2006 com a Itália. Joguei com grandes atletas reconhecidos mundialmente e fui feliz nas minhas passagens, aprendi muito como homem, a parte cultural cresci muito. Agora é guardar essas recordações, repassar aos meus filhos o que aprendi”, comentou.

A passagem pelo Paysandu em 2006, maior rival do Leão, faz parte do passado. Muriqui evitou tocar no assunto, mas garante que o foco é no Remo, mesmo sabendo da rivalidade entre Leão e Papão e afirmou que será um encontro especial com o seu ex-clube.

“Faz muito tempo [em que joguei no Paysandu], isso já passou, meu presente é o Remo. Sei como funciona o Re-Pa, a rivalidade que existe, mas estou focado 100% no Remo. Eu era um menino de 19 anos [quando joguei no Paysandu] e a minha cabeça é totalmente diferente, sei que será um jogo especial, por se tratar da reinauguração do Mangueirão”, falou.

O jogador afirmou que ficou surpreso com o contato do Remo e que tinha proposta para jogar a Série B, porém, segundo Muriqui, a torcida, a estrutura e a motivação na carreira, foram critérios levados em consideração para a escolha pelo Remo.

“Recebi o primeiro contato do executivo Thiago Gasparino e me surpreendeu, pois tinha proposta de Série B, mas algo me chamou atenção. Conheço a torcida do Remo, tive a oportunidade de jogar contra e sei como ela é apaixonada. Antes de aceitar o desafio procurei informações na internet a respeito do momento do clube estava, vi que ele veio de um rebaixamento para a Série C e que me chamou atenção que mesmo assim a torcida apoiou, incentivou e que necessita de jogadores de que querem levar o clube à Série B novamente. Procurei algo na minha carreira algo me motivasse, meu proposito hoje é o Remo, isso me motivou e por isso estou aqui”, disse.

No início da Carreira, Muriqui jogou pelo Vasco da Gama e teve a oportunidade de conviver com grandes jogadores, como o atacante Romário e o meia Petkovic. Muriqui relembrou momentos ao lado de grandes craques e afirmou que os conselhos deles fizeram a diferença para que ele tivesse sucesso na carreira.

Vasco

“Foi muito bacana dividir o vestiário com grandes jogadores no Vasco, como o Romário, Petkovic, Marcelinho Carioca, Valdir Bigode, Beto. Jogadores que fizeram história no futebol nacional e internacional, pude jogar junto e isso me ajudou no crescimento como profissional, pude observar bastante nesse período e hoje ter a minha carreira consolidada, teve muito conselho legal dessa rapaziada e que me fizeram estar aqui hoje”, finalizou.