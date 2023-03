Vitória do Remo sobre o Paysandu com gol de Muriqui coloca centroavante nos braços da torcida

O Re-Pa tem o poder de levar seus protagonistas ao céu ou ao inferno. Exemplos na história não faltam. Muriqui, atacante do Remo, teve a sorte de estar na primeira opção. O gol que deu a vitória ao Remo e a vantagem na partida de volta da Copa Verde, foi suficiente para que o atacante caísse nos braços da torcida e marcasse seu nome na história do estádio, por ter sido o primeiro gol depois da reabertura, ainda que em um "evento-teste".

"É muito gratificante poder fazer parte dessa história. A gente sabe que o Mangueirão estava há um tempo parado. Em menos de três meses pude escrever meu nome na história por conta disso. Fiquei muito feliz. Passei horas conversando com a minha família sobre isso. Com pouco tempo de casa, escrever o nome na história é muito gratificante", disse o artilheiro do time, com cinco gols na temporada, em entrevista coletiva no dia seguinte à vitória.

Parte do sucesso, no entanto, se deve ao fato de outro jogador ter o presenteado com uma assistência sob medida. Quando Pablo Roberto saiu da área para arrancar em direção à defesa bicolor, Muriqui mostrou um talento enorme para as arrancadas, principalmente do alto de seus 35 anos. O tiro longo mostrou que o atacante está em dias com a forma física e entrosado com os seus companheiros de time. Sobre isso, Muriqui se mostra grato e satisfeito com o futebol apresentado em conjunto.

"Jogar com jogador inteligente é fácil. Conheci ele há três meses. Eu como atleta e jogando de centroavante, preciso entender o que ele gosta de fazer, como gosta de dar o passe. Não só ele, como o Pedro, o Diego Tavares, o Richard. Temos um bom entrosamento e a tendência é melhorar cada vez mais", revela.

Na próxima quarta-feira (29), o Remo terá o segundo encontro com os bicolores, para decidir quem segue à final da competição. Para o embate, o time tem algumas baixas, depois das expulsões de Diego Tavares e Richard Franco. Ainda assim, o atacante entende que o clube não terá dificuldades, pois vem abrindo oportunidades para todos do elenco. "Você pode ver que as vezes que o Marcelo optou por mandar uma equipe alternativa, eles deram conta do recado. Não só os com mais frequência, todos os atletas têm a possibilidade de entrar e fazer um bom jogo. Então confiamos muito nos atletas que vão entrar", avisa.

Na próxima quarta, Muriqui espera que o Remo possa manter a vantagem, mas acende o alerta para o adversário, que vem pressionado e precisa vencer para espantar a iminente crise. "Em clássico tudo pode acontecer. Já vi várias coisas acontecerem. Às vezes um time está melhor e um gol muda tudo. A gente conseguiu uma vantagem por mais que seja pequena, mas agora é jogar como jogamos. Fizemos uma partida muito segura, fomos inteligentes. Acho que não temos que mudar muita coisa, a não ser respirar o rival e fazer o nosso jogo", encerra.