Copa do Brasil: CBF confirma sorteio e Remo Paysandu e Águia podem encarar times da Libertadores

A quarta-feira (29) será de fortes emoções para a Remo e Paysandu, além do Águia de Marabá. Além do clássico Re-Pa, no Mangueirão, que decide o finalista da Copa Verde, o dia ainda terá à tarde, às 14h, na Sede da CBF, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Leão, Papão e Azulão são os representantes paraenses na competição mais democrática do país.

Os três clubes do Pará irão conhecer seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil. Dessa vez as partidas serão de ida e volta, com sorteios também dos mandos de campo. Remo, Paysandu e Águia de Marabá podem enfrentar gigantes do futebol brasileiro, como Flamengo-RJ, Corinthians-SP, Palmeiras-SP, Atlético-MG, Fluminense-RJ nesta fase.

VEJA MAIS

Leão, Papão e Azulão de Marabá estão no porte 2, com times que fazem parte da competição desde o início. Paysandu e Sport-PE, também fazem parte do segundo pote pelas competições regionais. O Paysandu por ter conquistado a Copa Verde 2022 e o Sport por ter ficado com vice-campeonato da Copa do Nordeste, já que o Fortaleza-CE, campeão da competição, ficou no pote 1, por ter representado o país na pré-Libertadores desse ano. Dessa forma, não existe a possibilidade de cum confronto entre paraenses nesta terceira fase.

Já o pote 1 é composto por times que estão na disputa da Copa Libertadores, melhor posicionados no ranking da CBF, além do Cruzeiro-MG que foi o campeão da SérieB e outros clubes, que foram beneficiados por zebras que ocorreram na competição nacional. Nesta fase a disputa será com partidas de ida e volta. Os jogos serão disputados entre os dias 12 e 26 de abril.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba.

Pote 2: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.