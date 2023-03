Com Águia, Paysandu e Remo, futebol paraense alcança feito inédito na Copa do Brasil; veja

Pela primeira vez em 35 edições da Copa do Brasil, o futebol paraense terá três representantes do Estado na terceira fase da competição. Este feito inédito foi possível com a classificação heroica do Águia de Marabá sobre o Goiás nos pênaltis, nesta quarta-feira (15).

O Remo já havia avançado para esta fase ao eliminar o São Luiz, na última semana. Por ser o atual campeão da Copa Verde, o Paysandu tinha garantido vaga automática para a terceira etapa do torneio, onde fará a estreia nesta edição.

O Águia também alcançou outro feito histórico. Isso porque a equipe repetiu o Bragantino, que em 2019, disputou as três primeiras fases. O Tubarão foi o primeiro interiorano (e único, até então) a conseguir tal realização e o Águia igualou a conquista.

A segunda fase da Copa do Brasil ainda está em andamento. Após a definição de todos os classificados, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará o sorteio da próxima fase da competição. A data e horário da cerimônia ainda será divulgada.