Copa do Brasil: Com Baenão lotado, Remo vence o São Luiz-RS, garante vaga e R$2.1 milhões

Foi no sufoco, com drama no final, mas o Remo está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 2023. O Leão Azul venceu o São Luiz-RS por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (8), no Baenão lotado e garantiu a vaga na próxima fase da competição e o valor de R$2.1 milhões de cota.

Veja como foi a partida lance a lance

(Matéria em atualização)