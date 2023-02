Paysandu tem mais de R$ 2 milhões de receita garantida para o primeiro semestre; entenda

Ainda em preparação para a estreia no Campeonato Paraense, o Paysandu já garantiu um faturamento milionário para o primeiro semestre. O clube terá uma receita de, pelo menos, R$ 2 milhões até junho deste ano. Os valores correspondem às cotas de participação na Copa do Brasil.

A volumosa premiação só foi possível graças ao rendimento bicolor na última temporada. Em 2022, o Papão conquistou o tricampeonato da Copa Verde e, por conta disso, garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte.

Na última terça-feira (31), o Núcleo de Esportes de O Liberal obteve, com exclusividade, o documento que revela quanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagará em cotas de participação para os clubes da Copa do Brasil de 2023. De acordo com o documento, as equipes do torneio terão um acréscimo de 20% na premiação.

Por ter vaga automática à terceira fase da Copa do Brasil, o Bicola já poderá contar com R$ 2,1 milhão nos cofres. O valor é R$ 200 mil maior do que o distribuído ano passado para os participantes da mesma fase.

Início da temporada

A terceira fase da Copa do Brasil, no entanto, deve começar só em meados de abril. Até lá, o Papão terá compromissos pelo Campeonato Paraense e Copa Verde. A estreia no torneio estadual ocorre na próxima quarta-feira (8), às 20h, contra o Itupiranga.