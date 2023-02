Com estreia adiada, Paysandu descarta novo amistoso e realiza treino aberto no aniversário

Após a decisão que decretou o fim da suspensão do Campeonato Paraense, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, comemorou a volta do estadual. Apesar disso, a estreia do Papão, que seria no fim de semana, contra o Bragantino, foi adiada e ocorrerá apenas na quarta-feira, dia 8 de fevereiro.

Mesmo com as mudanças, Ettinger afirmou o Paysandu não fará amistoso no fim de semana. A novidade é que no dia do aniversário do clube, quinta-feira (2), o Papão realizará um treino aberto no Estádio da Curuzu, às 16h, como parte das comemorações.

"Nós não faremos mais amistosos até o dia do jogo. Vamos fazer um treino aberto no dia 2, que é aniversário do Paysandu - 109 anos de fundação. Vai ser na Curuzu, a partir das 16h, e a entrada será 1kg de alimento. Nossa torcida está convocada para acompanhar o aniversário do Paysandu", disse o mandatário.

Como o jogo contra o Bragantino foi descartado, a estreia bicolor será contra o Itupiranga, na quarta-feira (8), às 20h, no próprio estádio do Paysandu. Ettinger explicou que os torcedores que compraram ingressos para a partida contra o Tubarão poderão usar a entrada para o duelo contra o Crocodilo, no meio de semana.

"Aproveitamos para convocar toda a nossa torcida para vir. Os ingressos que os torcedores compraram para o primeiro jogo vão ser válidos para este jogo também. Não precisa se preocupar, quem já tinha comprado, vai poder utilizar", concluiu.

