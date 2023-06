Com beijo e 'travessia' na Almirante, Remo e Paysandu fazem campanha no Dia do Orgulho LGBTQIAPN+

Remo e Paysandu juntos contra o preconceito. Leão e Papão realizaram uma campanha nesta quarta-feira (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Remo e Paysandu gravaram vídeos com dois casais de torcedores e utilizaram uma palavra que é bastante 'complicada' quando se fala de Remo x Paysandu que é a “travessia”, porém, dessa vez ela ganhou uma importância ainda maior, contra a homofobia.

Leão e Papão deixaram a rivalidade de lado por uma causa nobre. Os clubes mostraram que é possível conviver sem preconceito e respeitar a diversidade e levantaram a bandeira da inclusão. Com um vídeo em que casais homoafetivos com camisas do Remo e do Paysandu aparecem “atravessando” a Avenida Almirante Barroso, em Belém e se beijando, mostra aos torcedores que é a importância do respeito no futebol.

Na publicação que ganhou várias postagens de torcedores de apoio à campanha, a Federação paraense de Futebol (FPF), se manifestou e parabenizou as agremiações pelo gesto.

“Ver duas grandes forças e grandes rivais do futebol paraense se unindo contra o preconceito contra a comunidade LGBTQIAPN+ é algo histórico e digno de respeito. Parabéns aos Clubes por essa iniciativa”, escreveu.

