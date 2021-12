Dupla Re-Pa é denunciada no STJD por gritos homofóbicos nas semifinais da Copa Verde 2021

Remo e Paysandu foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por gritos homofóbicos nas partidas das semifinais da Copa Verde 2021. Na última segunda-feira (6), o coletivo de torcidas Canarinhos LGBTQ protocolou sete notícias de infração contra o preconceito em estádios do Brasil. Além da dupla Re-Pa, outros seis times foram alvos de ações.

De acordo com o STJD, as denúncias foram encaminhadas para análise do Procurador-Geral, Ronaldo Piacente.

Caso sejam julgados culpados, os clubes clube poderão ser punidos com multa de até R$ 100 mil. Além disso, os torcedores envolvidos podem ser indentificados e proibidos de ingressarem em estádios de futebol pelos próximos 720 dias. Veja:

Entenda o caso

No jogo de ida das semifinais da Copa Verde, que ocorreu no estádio da Curuzu, o atacante do Remo Neto Pessoa foi chamado de “viadinho” por torcedores do Paysandu após marcar o gol de empate azulino. O momento dos gritos ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo. Em outro momento um grupo de torcedores de uma uniformizada do Paysandu gritam “Remista é gay, é gay, é gay” por várias vezes.

No jogo de volta, no Baenão, um grupo de pessoas que estavam na arquibancada que fica na avenida Rômulo Maiorana chamavam bicolores de "viado". Os gritos foram registrados ainda na primeira etapa. A torcida gritava: "todo viado que eu conheço é bicolor".