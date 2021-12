VÍDEO: Grupo de torcedores do Remo direciona gritos homofóbicos para torcida do Paysandu

Mais uma vez o clássico Re-Pa foi marcado pelo preconceito. Assim como ocorreu no estádio da Curuzu, parte da torcida do Remo dirigiu gritos homofóbicos aos torcedores do Paysandu. Durante a seminal da Copa Verde, um grupo de pessoas que estavam na arquibancada que fica na avenida Rômulo Maiorana chamavam bicolores de "viado". Os gritos foram registrados ainda na primeira etapa. A torcida gritava: "todo viado que eu conheço é bicolor".

Esse é o segundo caso de homofobia ligado ao clássico Re-Pa. Na quarta-feira (1ª), durante a partida de ida da semifinal, o atacante azulino Neto Pessoa foi chamado de viadinho por torcedores do Paysandu. Em outro momento, um grupo de torcedores de uma uniformizada gritaram “Remista é gay, é gay, é gay” por várias vezes.

Um outro caso de homofobia foi registrado no Pará no último dia 15 de novembro, também no estádio do Baenão. Naqule dia, Remo e Goiás se enfrentaram pela Série B e o atacante do Esmeraldino Nicolas, ex- Paysandu, foi chamado de "viado" na saída do gramado.

O Goiás informou que iria entrar com uma notícia-crime contra o Remo, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o clube poderá ser multado. O Remo repudiou o caso através de nota e pediu desculpas ao atacante Nicolas e a equipe do Goiás pelas ofensas, e que combate qualquer tipo de discriminação.