Torcedores do Remo fazem ensaio fotográfico e sofrem ataques homofóbicos nas redes sociais; veja

Os ensaios fotográficos retratam muito mais do que a intimidade dos envolvidos, mas também a felicidade estampada em sorrisos e momentos marcantes, que muitas vezes eternizam uma história de amor. Para os torcedores do Remo Bruno Minowa e Cássio Rodrigues a ideia era essa, mas a intolerância das redes sociais fez o casal sofrer diversos ataques preconceituosos.

A ideia partiu de Bruno, que compartilhou as fotos do ensaio com o namorado Cássio. No entanto, quando as fotos ficaram online no Facebook, ambos começaram a receber diversos comentários homofóbicos e ataques de toda natureza, de pessoas infelizes e incomodadas com o estado de alegria emanada por ambos.

O fotógrafo responsável pelas imagens divulgou o ensaio do casal em outra rede, mas a repercussão foi positiva.