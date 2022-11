Copa do Mundo 2022: além do Catar, ser LGBTQIA+ é ilegal em 69 países; saiba quais são

A Copa do Mundo 2022 no Catar botou à tona a liberdade de expressão e direitos da comunidade local e torcedores LGBTQIA+ nos estádios. No país, a lei que rege não separa religião, o islamismo, do estado e prevê sete anos de prisão para quem "copular com homem maior de dezesseis anos sem coação, coação ou astúcia"; dez anos para quem "tem sodomia como profissão ou meio de vida"; e três anos para "indução, instigação ou sedução de um homem para cometer sodomia", diz a lei.

Além disso, o apedrejamento também é previsto para homens gays que residem no país. Já os torcedores homoafetivos, estão sujeitos a confisco e prisão. Esta situação não se limita ao Catar e, atualmente, ainda é ilegal ser LGBTQIA+ em 69 países e uma jurisdição não independente, com penalidades que podem chegar até a pena de morte.

Em outros 42 países, como Paraguai, China e Indonésia, não é proibido, mas existem barreiras legais para a liberdade de expressão sobre diversidade sexual e de gênero. Confira quais são:

Países onde a homossexualidade é ilegal em destinos turísticos:

Catar

Egito

Maldivas

Marrocos

Países onde é crime ser LGBTQIA+:

Continente Africano (32 países)

Argélia

Burundi

Camarões

Chade

Comores

Egito

Eritreia

Etiópia

Gâmbia

Gana

Guiné

Ilhas Maurício

Libéria

Líbia

Malawi

Marrocos

Mauritânia

Namíbia

Nigéria

Quênia

Senegal

Serra Leoa

Somália

Suazilândia

Sudão

Sudão do Sul

Tanzânia

Togo

Tunísia

Uganda

Zâmbia

Zimbábue

Continente Asiático (22 países + 2 países onde é ilegal "só" em algumas regiões)

Afeganistão

Arábia Saudita

Bangladesh

Brunei

Butão

Emirados Árabes Unidos

Iêmen

Irã

Iraque

Kuwait

Líbano

Malásia

Maldivas

Mianmar

Omã

Paquistão

Qatar

Singapura

Síria

Sri Lanka

Turcomenistão

Uzbequistão

*Na Indonésia, a homossexualidade é ilegal "somente" em certas províncias e na Palestina, "somente" em Gaza.

América Latina e Caribe (9 países)

Antígua e Barbuda

Barbados

Dominica

Granada

Guiana

Jamaica

Santa Lúcia

São Cristóvão e Névis

São Vicente e Granadinas

Oceania (6 países + 1 jurisdição não independente)

Ilhas Cook (jurisdição não independente da Nova Zelândia)

Ilhas Salomão

Papua-Nova Guiné

Quiribati

Samoa

Tonga

Tuvalu

A lista completa com as restrições em diversos outros países pode ser encontrada em relatório da Associação Internacional de Gays e Lésbicas (ILGA). Com informações do portal UOL.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)