Faixa 'One Love' na Copa do Mundo gera polêmica e técnico da Dinamarca declara: 'Não é possível'

Em entrevista nesta segunda-feira (21), Kasper Hjulmand, técnico da Dinamarca, desabafou sobre as restrições do país sede da Copa do Mundo 2022 e o veto da Federação Internacional de Associações de Futebol (Fifa) acerca da possibilidade dos capitães das equipes usarem a faixa “One Love”, em apoio a comunidade LGBTQIA+.

Até então, diversos jogadores já tinham declarado o uso do acessório em apoio ao movimento de inclusão e aos direitos sociais da comunidade LGBTQIA+, porém, a entidade máxima do futebol proibiu o uso da braçadeira e ameaçou punir com cartão amarelo quem infringir as ordens. O Código Penal do Catar proíbe a homossexualidade no país, com pena de prisão e até apedrejamento para homens gays.

“Será uma decisão nossa, não dos jogadores. Precisamos saber exatamente o que pode acontecer. Não vejo que seja um problema, já jogamos com ela antes. Mas imagine, pisar no campo, e antes de o jogo começar, já receber um cartão amarelo. Isso não é possível”, afirmou o técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand.

O que significa o símbolo One Love?

O símbolo One Love gerou debates políticos entre os jogadores de futebol e torcedores. Com um coração pintado em listras de seis cores e o número 1 ao centro da imagem, foi criado em 2020, para uma campanha no futebol holandês que buscava combater a discriminação no futebol.

A Braçadeira com o símbolo 'One Love'

Essa mistura de cores simboliza as diferentes raças, origens, identidades de gênero e orientações sexuais presentes no mundo. No vermelho, preto e verde está o símbolo de raça e origem. No rosa, amarelo e azul estão representadas todas as identidades de gênero e orientações sexuais. Com informações do portal G1.

