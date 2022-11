Copa do Mundo 2022: Dinamarca e Tunísia empatam sem gols pelo grupo D; veja mais

Dinamarca e Tunísia fizeram um jogo eletrizante pelo grupo D da Copa do Mundo. Embora o confronto tenha apresentado um bom nível técnico, a intensidade ofensiva das seleções não foi suficiente para tirar o placar do amargo empate em 0 a 0. Na próxima rodada, os dinamarqueses enfrentam a França, no estádio 974, enquanto a Tunísia recebe a Austrália, no estádio Al Janoub. As partidas acontecem neste sábado.

Em campo, a Tunísia foi mais intensa e procurou se posicionar a maior parte do tempo no campo defensivo da Dinamarca. As primeiras chances vieram ainda no início de jogo. Aos 10, Msakani completou cobrança de escanteio de cabeça, mas a bola passou por cima da meta adversária.

De tanto forçar, a seleção africana abriu o placar com Jebali, mas o gol foi invalidado pela arbitragem. O camisa 9 recebeu um lançamento aéreo do campo de defesa, invadiu a grande área e tocou na saída do goleiro, mas o assistente avistou o impedimento e anulou a jogada, para o desespero do centroavante.

A resposta da Dinamarca veio aos 32 minutos, pelos pés de Pierre Hojbjerg, após completar cobrança de escanteio de Christian Eriksen. O atleta chutou de longe, mas o goleiro estava atento e o primeiro tempo finalizou sem gols. No retorno do intervalo, os dois times mudaram a postura e a Tunísia foi a primeira a se lançar ao ataque.

Foram pelo menos dois lances perigosos, com Msakni e Drager, mas foi a Dinamarca que chegou ao gol, novamente anulado. Aos nove minutos, Dams Gaard recebeu sobra de bola na entrada da grande área e arriscou um chute forte e rasteiro, sem chance de defesa. No mesmo instante a arbitragem também assinou o impedimento e invalidou o gol.

A Dinamarca ainda chegou mais uma vez com força na meta adversária, mas o cabeceio de Andreas Christensen esbarrou na trave. Embora tenham corrido atrás do gol durante os 90 minutos, Dinamarca e Tunísia saíram de campo com um ponto cada.