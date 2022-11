Copa do Mundo 2022: Fifa divulga troféus dos prêmios individuais; veja a tabela de vencedores

A Fifa divulgou, através das suas redes sociais, o design dos troféus Bola de Ouro, Chuteira de Ouro e Luva de Ouro, prêmios individuais da Copa do Mundo 2022 entregues para o melhor jogador, artilheiro e goleiro do torneio, respctivamente. A nomeação será feita no dia 18 de dezembro, no estádio Lusail, no Catar. Confira quem foram os vencedores dos anos anteriores.

Bola de Ouro

A Bola de Ouro nomea o melhor jogador da Copa do Mundo desde 1982, quando Paolo Rossi, da Itália, recebeu a premiação. Romário e Ronaldo foram os únicos brasileiros que conquistaram o troféu, nos anos de 1994 e 1998, respectivamente. Veja a tabela:

Tabela da Bola de Ouro. (Foto: Reprodução / GE)

Luva de Ouro

Iniciada em 1994, a Luva de Ouro nunca premiou nenhum jogador brasileiro. O atual vencedor é Thibaut Courtois, pela sua atuação em 2018.

Tabela da Luva de ouro. (Foto: Reprodução / GE)

Chuteira de Ouro

Já a premiação de artilheiro é entregue desde 1930, com o argentino Guillermo Stabille sendo o primeiro a receber o troféu.

Tabela da Chuteira de ouro. (Foto: Reprodução / GE)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)