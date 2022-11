Copa do Mundo 2022: depois de sofrer mal súbito na Eurocopa, meio-campista da Dinamarca vira atração

Uma Copa do Mundo reúne diversos personagens que marcam as edições. São atletas, técnicos ou mesmo torcedores, que por algum motivo chamaram a atenção do mundo esportivo no intervalo entre uma edição e outra e hoje são aguardados para um novo capítulo de suas jornadas. Uma dessas figuras é o meio-campista Christian Eriksen, da Dinamarca.

O "Caso Eriksen" chocou o mundo em junho de 2021, quando o atleta disputava partida pela Eurocopa, diante da Finlândia, no estádio Parken. As duas seleções jogavam grupo B, quando, aos 42 minutos do segundo tempo, o atleta sofreu um mal súbito e caiu em campo, sendo literalmente ressuscitado graças a uma massagem cardíaca feita pelos médicos, ao longo de intermináveis 15 minutos.

De acordo com o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, a situação do meia parecia um tanto complicada. "Não temos uma explicação para o que aconteceu. Ele se foi e fizemos uma ressuscitação cardíaca. Quão perto estávamos? Não sei. Nós o recuperamos após um desfibrilador. Isso é muito rápido", relatou o profissional que "devolveu" Eriksen à vida.

Ainda no mês de junho, a Confederação Dinamarquesa de Futebol anunciou que Ericksen precisaria de uma cirurgia para o implante de um cardiodesfibrilador interno, como forma de prevenção a novos incidentes que pudessem ocorrer com o meia. No entanto, a Itália proíbe o uso de aparelhos desta natureza, e como ele atuava pela Inter de Milão, o contrato dele foi encerrado no dia 17 de dezembro de 2021.

Quis o destino, todavia, que pouco tempo depois o futebol voltasse a sorrir para ele, após o Brentford, da Inglaterra, anunciar sua a chegada, no dia 31 de janeiro deste ano. Desde então, ele disputou 11 jogos, marcou um gol e prestou cinco assistências aos companheiros de time.

Diante do bom desempenho, outro time inglês, o Manchester United, se interessou por Eriksen e anunciou a contratação no mês de julho, onde deve permanecer até o fim da temporada de 2024/2025. Aliás, a primeira entrevista do atleta depois do mal súbito aconteceu em janeiro, à DR TV da Dinamarca. Foi difícil esconder a alegria pelo retorno.

"No hospital, eles falavam a todo momento que eu tinha recebido mais e mais flores. Foi estranho, porque eu não esperava receber tantas flores, porque eu morri por cinco minutos. Foi extraordinário, muito legal para todo mundo. É uma grande ajuda para mim, receber todas essas boas vibrações. Meu objetivo é jogar a Copa do Mundo, no Catar. Quero jogar. Essa tem sido a minha mentalidade desde então", revelou.

Depois da liberação veio o primeiro chamado para a seleção, no dia 15 de março deste ano, enquanto a volta triunfal aconteceu na derrota da Dinamarca para a Holanda, por 4 a 2, no último dia 26 de março. Eriksen entrou no segundo tempo do amistoso e marcou o último gol dos dinamarqueses, sendo aplaudido por jogadores e torcedores do rival.

Para o treinador da seleção dinamarquesa, Hjulmand, Eriksen é imprescindível no elenco e na Copa do Mundo do Catar. “Ele é o melhor jogador da Dinamarca. Tem apenas 30 anos e provavelmente o melhor futebol que vai jogar está à sua frente. Ele sobreviveu e está de volta conosco. Ele é um jogador de futebol extremamente bom. Mas para mim ele é uma pessoa ainda melhor”, disse.