Torcedores do ABC trocam beijo em jogo contra o Paysandu e recebem ataques homofóbicos

Uma imagem de carinho entre dois torcedores do ABC foi o suficiente para causar incômodo nas mentes mais retrógradas e preconceituosas, que destilam ódio na internet enquanto a sociedade caminha na contramão da violência. Jean Lopes e Dioges Junior postaram na internet o momento em que trocam um beijo nas arquibancas do Frasqueirão, durante a partida contra o Paysandu, no último domingo, o suficiente para dividirem as opiniões entre palavras de ódio e apoio.

Tabela de jogos e classificação

A foto postada por Jean nas dependências do Frasqueirão teve como legenda a frase "Amor na Frasqueira", como é chamada a torcida do ABC, chegando a receber mais de 15 mil curtidas. Rapidamente foi compartilhada em grupos de aplicativo de mensagem, na maior parte delas, carregadas de palavras preconceituosas. "Desde que abri a porta do meu armário e saí, nunca quis esconder quem eu sou pra ninguém e muito menos quero voltar pra lá. Os termos viado, bicha, fresco, baitola etc, não me atingem. Eu até atendo", comentou Dioges após as primeiras repercussões.

Veja:

"Quando pegamos os termos pejorativos e transformamos como formas de tratamentos, os homofóbicos perdem os argumentos. Aí se perguntam: 'como vamos irritar os gays agora?' E, com isso, perdem a graça com as piadinhas", completa. Em seguida, Dioges reproduziu a foto com o namorado, engrandecendo a história do clube e de sua torcida. "Aqui é o clube do povo, um time gigante, meu ABC é maior que qualquer preconceito. A Frasqueira é de TODOS e para TODOS OS ALVINEGROS. Foi lindo acompanhar toda essa temporada, e agora vamos rumo ao bicampeonato brasileiro da Série C após 12 anos".

SAIBA MAIS



A avalanche preconceituosa não passou despercebido e logo vieram as reações contrárias, com palavras de respeito, admiração e carinho, entre elas, a jornalista Ilana Albuquerque, que também torce pelo ABC e ficou chocada com estupidez perpetrada por torcedores do mesmo clube. "Como muitos abecedistas, também recebi essa foto e fiquei incrédula ao perceber que era uma tentativa de ridicularizar a torcida do clube. É inacreditável a pessoa achar que isso ainda é motivo de vergonha pra alguém. Vivamos e deixemos viver. A homofobia mata", rebateu.

Assim, apesar das críticas, as mensagens de apoio também chegaram para lembrar que o futebol respeira junto à sociedade, na luta pelo respeito. "Orgulho de dividir a arquibancada com vocês! Sejam sempre bem-vindos. Aqui cabe todo mundo" e "O ABC é amor" disseram alguns torcedores, assim como perfis de torcedores do alvinegro potiguar e páginas de futebol da região.