Justiça acata denúncia contra Nelson Piquet por caso de racismo e homofobia contra Lewis Hamilton

A justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia contra Nelson Piquet por caso de racismo e homofobia contra Lewis Hamilton. O juiz Felipe Costa da Fonseca Gomes, da 20° Vara Cível de Brasília do Tribunal de Justiça e Territórios, foi quem acatou a queixa nesta segunda-feira (11).

O juiz deu 15 dias para que Nelson Piquet apresente a contestação. Em uma entrevista de 2021, o ex-piloto chama Lewis Hamilton de “neguinho” várias vezes e em outro trecho faz comentários homofóbicos direcionados ao heptacampeão.

VEJA MAIS

A ação foi feita por entidades de combate ao racismo e homofobia como, Francisco de Assis: Educação, Cidadania, Inclusão e Direitos Humanos; o Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo; a Aliança Nacional LGBTI; e a Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas (Abrafh).

Lewis Hamilton se pronunciou sobre o caso e disse que precisávamos focar em mudar “essa mentalidade”. A Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e equipes como a Mercedes, repudiaram as falas do brasileiro.

VEJA MAIS

Nelson Piquet emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo ato. No entanto, o brasileiro minimizou a atitude e disse que o termo era “historicamente” usado coloquialmente. Na semana passada, durante um evento de carros antigos na França, o ex-piloto voltou a diminuir a gravidade do assunto.

“Eu realmente não me importo, isso não atrapalha minha vida. Estou aqui com meus amigos, estamos nos divertindo, é isso”, disse Piquet para a revista Motorsport Magazine.

Se o brasileiro for condenado na ação, ele poderá ter de pagar R$ 10 milhões. No começo do mês, Piquet foi denunciado ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pelo crime de discriminação ou preconceito. A queixa está em análise.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)