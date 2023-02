Capitão do Paysandu sobre revés antes da estreia no Parazão: ‘Bom para ligarmos o alerta’

Com o adiamento da estreia do Paysandu no Campeonato Paraense, a equipe do técnico Márcio Fernandes ganhou mais alguns dias para se preparar. O time estrearia no domingo (5), mas com a suspensão do Bragantino, o Bicola entra em campo na quarta-feira (8), às 20h, contra o Itupiranga, na Curuzu.

São pelo menos mais dois dias para fazer ajustes. A derrota no último fim de semana no amistoso contra a Tuna Luso gerou desconfianças de parte da torcida. Ainda assim, de acordo com o zagueiro Genílson, capitão do time, houve sim evolução em relação aos amistosos anteriores.

"Teve uma evolução grande para os outros amistosos. É manter a tranquilidade. Resultado negativo é sempre ruim, seja em um amistoso ou jogo valendo três pontos. Mas o grupo está bem tranquilo e centrado para aquilo que vai buscar na temporada. A gente poderia ter vencido e o goleiro deles foi muito bem. É bom para ligarmos o alerta para quando começar a competição", afirmou.

No Paysandu desde o ano passado, Genílson é um dos remanescentes de mais uma decepção do clube na Série C. Até aqui, o jogador fez 42 jogos oficiais com a camisa bicolor e marcou oito gols e chega, mais uma vez, com status de titular.

Para manter a vaga no time e a preferência de Márcio Fernandes, Genílson terá que superar a concorrência dos companheiros de zaga. São eles: Oswaldo Henríquez, Wanderson, Naylhor e o jovem Lucas Marreiros.

