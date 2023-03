Épico! Águia de Marabá elimina o Goiás nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Águia fez história na Copa do Brasil. O clube de Marabá eliminou o Goiás em jogo válido pela segunda fase da competição nacional. No tempo normal, o duelo terminou sem gols. Nos pênaltis, deu Azulão por 7 a 6.

Com a passagem para a terceira fase, o Águia garantiu uma cota de R$ 2,1 milhões. Além disso, esta é a primeira vez que o futebol paraense terá três representantes nesta próxima etapa da Copa do Brasil. Além do Azulão, Remo e Paysandu também disputam o campeonato.

Durante a primeira etapa da partida, o Azulão Marabaense impôs respeito e criou algumas boas chances de jogo. O time entrou em campo no sistema 4-1-4-1, liberando os laterais para maior mobilidade no campo adversário. Wendell e Adauto completaram o esquema no meio-campo. O maior problema do time era a reposição de bola, com isso. Em contrapartida, o técnico Guto Ferreira não perdeu tempo e mandou o time para cima dos donos da casa.

Durante todo o primeiro tempo, a estratégia do Águia era defender em bloco e usar os passes longos para o trio ofensivo. Já na etapa final o panorama mudou um pouco e a defesa teve bastante trabalho. Com o desenrolar da etapa final, os times buscaram, sem sucesso, mexer no marcador do estádio. Apodi e Palácios tiveram duas boas oportunidades, ora defendidas por Axl Lopes, ora isoladas para longe do gol.

De um modo geral, o Goiás foi superior, mas faltou o retoque no último passe. Na segunda metade da partida, o Goiás pressionou bastante, enquanto o Águia se fechava. Kauan e Sander também tentaram, enquanto o Azulão parecia se conformar com o empate. No entanto, o tempo normal terminou em 0 a 0 e a partida foi decidida nos pênaltis.

Ao todo, foram 20 cobranças para chegar no resultado final. Na primeira série, os dois times empataram por 3 a 3. Na sequência ambos acertaram o pé e a decisão caminhou para as cobranças alternadas. Na décima rodada, Maguinho perdeu e Castro marcou, para o delírio da torcida do Águia, que está na terceira fase da Copa do Brasil.