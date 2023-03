Remo perde a 1ª no ano e sai em desvantagem na Copa Verde, contra o São Raimundo-RR

O Remo fez um jogo abaixo contra o São Raimundo-RR e foi derrotado pela primeira vez em jogos oficiais, na temporada 2023. O Leão perdeu por 1 a 0, no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa Verde.

Com o resultado, o Leão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo da volta. O duelo ocorre na próxima quarta-feira (22), às 19h, no Estádio do Baenão, em Belém. Quem vencer avança para as semifinais da competição.

O jogo

Mesmo com os desfalques importantes do atacante Muriqui e dos meias Soares e Rodriguinho, o técnico Marcelo Cabo manteve o desenho azulino dos últimos jogos: 4-3-3, com Uchôa entre a defesa e os meias, Diego Tavares e Pedro Vítor nas pontas, com Fabinho isolado mais à frente.

Aliás, o próprio Fabinho protagonizou um momento bizarro. Quando o Leão tinha as melhores chances, no início da partida, o atacante conseguiu perder um gol inacreditável, sem goleiro - e se chocou com a trave, na sequência.

Após o lance, o ímpeto do Remo na partida diminuiu, mas ainda assim, a equipe ainda conseguiu criar chances. No entanto, a eficácia dos atacantes esteve abaixo na partida.

Foi então que a máxima "quem não faz, leva!" entrou em ação e castigou o Remo. Em um rebote de uma cobrança de escanteio, já na reta final da etapa inicial, Tavinho acertou um chutaço de fora da área, no ângulo de Vinícius e abriu o placar para o São Raimundo-RR, que pouco perigo havia oferecido até então.

No segundo tempo, a tônica da partida pouco mudou, apesar da entrada do atacante Jean Silva. As principais chegadas do time da casa eram pelos lados, especialmente dando trabalho para o lateral-esquerdo Raí.

Já o Remo até tentava criar algo com a bola no pé, mantendo a posse por maior parte, mas o goleiro André Regly pouco trabalhou. No fim, o resultado de 1 a 0 se manteve e o Leão enfrenta a primeira adversidade do ano. Agora, a equipe precisa reverter a vantagem do São Raimundo-RR, para seguir na Copa Verde.

Ficha técnica

São Raimundo-RR x Remo

Local: Estádio Canarinho, Boa Vista-RR

Hora: 20h

Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Marcio Soares Maciel (GO)

Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Gol: Tavinho aos 36/1T

São Raimundo-RR: André Regly; Luã Niger, Allan Rosario, Hícaro, Leandro Cabecinha; Paulo Meneses (Márcio Panda), Juninho (Carlinhos), Belão e Tavinho (Ygor); Carlinhos Souza (Guigui) e Kanté (Carlos Sá).

Técnico: Chiquinho Viana

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco (Paulinho Curuá), Anderson Uchôa, Pablo Roberto; Pedro Vitor (Jean Silva), Diego Tavares (Leonan) e Fabinho (Kanu).

Técnico: Marcelo Cabo