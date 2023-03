'Não é só futebol': Jovem se emociona ao acompanhar jogo do Remo no Baenão pela primeira vez; vídeo

A frase: “Não é só futebol” ganhou mais uma vez todo o sentido no último sábado (11), no jogo entre Remo x Tapajós, pelo Parazão. O jovem Luís Cláudio, de 13 anos, pisou pela primeira vez no Baenão, para acompanhar o Remo, seu clube do coração. O vídeo foi compartilhado pelo Remo nos perfis oficiais do clube, em que Luís Cláudio aparece chorando na rampa de acesso à arquibancada. O vídeo viralizou e os pais de Luís Cláudio comentaram sobre o dia do filho pela primeira vez no estádio.

A emoção tomou conta do jovem, que ao subir a rampa do estádio do Leão Azul, choro e sorriu por poder acompanhar o Remo de perto. Ele foi acompanhado dos país, Cláudio Pinheiro e Angela Meireles, que não deixaram passar nenhum detalhe do filho, que é autista. O pai do jovem escreveu em seu perfil nas redes sociais, a importância desse momento em família.

“Sei lá, não sei o que escrever, sinceramente, se me falassem que eu estaria indo prestigiar o Clube do Remo no Baenão, com meus filhos e minha esposa, eu jamais iria acreditar, depois de tudo que ocorreu. Proporcionar a ida do Luís Cláudio pela primeira vez no Baenão para assistirmos juntos o nosso time é um verdadeiro sonho. Luís Cláudio, Gabriela Neiva e Ângela Pinheiro vocês são os motivos desse louco estar sorrindo”, publicou.

A mãe de Luís Cláudio, Angela Meireles, falou do amor que o jovem possui pelo Remo e de poder acompanhar a alegria dele em poder acompanhar o Leão Azul no Baenão.

“Sentimento indescritível ver a emoção e alegria desse moleque que é louco pelo Clube do Remo. Que possamos proporcionar aos nossos filhos inúmeros momentos como esse”, publicou nas redes sociais.

Luís Cláudio (à esquerda ) com a família no Baenão (Arquivo pessoal / Instagram @claudiopinheiroadv)

Já o perfil oficial do Remo recebeu uma enxurrada de comentários dobre a estreia de Luís Cláudio no estádio, muitos fizeram questão de relembrar a primeira vez acompanhando o Leão no Baenão.

“Lembro a primeira vez que assisti um jogo do time principal no Baenão, foi uma das melhores sensações da vida. Eu já tinha assistido inúmeros jogos no Mangueirão, já tinha assistido o Remo ser campeão Sub-20 no Baenão, mas no dia do Retorno [volta aos jogos no Baenão, em 2019] foi a primeira vez que vi o time principal em campo. Chorei da compra do ingresso, na fila para entrar, na subida da rampa e nos gols. Hoje tenho uma tatuagem que eternizou esse dia. E é como sempre digo, não há nada que explique o amor e a sensação de ser remista” – Carla Hillary

“Torcer pelo Leão é isso. Agente não sabe de onde vem, como, por que, mas a emoção é demais, de arrepiar. A gente só sente” – Monique Costa.

“Me vi pela primeira vez quando fui ao Baenão. Foi algo inexplicável, inesquecível e que vou guardar com carinho. Foi um dos melhores dias” – Igor Lima.