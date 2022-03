Torcedor do Remo de 12 anos ganha parabéns da torcida azulina nas arquibancadas do Baenão; vídeo

O futebol e suas histórias de amor. No último jogo entre Remo x Águia de Marabá, no Baenão, o torcedor do Leão Azul, Vinícius, comemorou o seu aniversário de 12 anos no estádio. Acompanhado de seu pai, João Bosco, Vinícius, que é autista, ganhou uma homenagem de uma torcida uniformizada do Remo.

Apaixonado por futebol e pelo Clube do Remo, Vinícius teve um breve contato com o Remo antes da pandemia, foi quando esteve no Baenão no jogo contra o Independente de Tucuruí, no dia 14 de março de 2020. Desde então não foi mais ao estádio, porém, sua dedicação e carinho ao Leão só cresceu, afirma seu pai, João Bosco, de 38 anos.

“Sou torcedor do Remo, sempre fui ao estádio com o meu irmão Ângelo, já falecido. Ele que me fez torcer para o Remo e hoje passei esse sentimento ao Vinícius. Durante o pico da pandemia ele aprendeu todas as músicas que são cantadas no estádio, sempre buscando narrações de jogos no YouTube, assistindo jogos antigos. Foi então que ele começou a me cobrar uma nova visita ao Baenão”, disse.

Deu tudo certo

João Bosco pensou em fazer algo diferente ao filho. Foi então que decidiu conversar com as algumas pessoas ligadas à torcida e então resolveram fazer a surpresa ao pequeno Vinícius.

“Meu filho é uma pessoa muito esperta, busca saber tudo sobre o Remo em noticiários e neste dia estava bastante agitado. Era aniversário dele e o retorno ao Baenão. Ele queria ficar no lado da arquibancada da Almirante Barroso então o levei. Foi lindo ele tentando tocar os instrumentos e na hora do parabéns ele segurando a faixa do Remo fiquei bastante emocionado”, disse.

Final de semana de surpresas

O pequeno Vinícius teve um final de semana dos sonhos. No sábado, seu pai o levou ao Baenão, para acompanhar o último treino da equipe. Foi então que ele conheceu boa parte dos jogadores azulinos, inclusive o seu xará, o goleiro Vinícius, o atleta que mais gosta do elenco.

“Ele perguntava todos os dias os motivos dele não ter sido vacinado e eu sempre falando que a vez dele iria chegar. Quando ele tomou a segunda dose, a primeira coisa que ele falou é que ele já poderia ir ao Baenão. Meu filho é a pessoa que mais me ensina todos os dias. É sinônimo de amor, pureza e determinação. Eu tive a sorte de ser escolhido para ser seu pai”, finalizou.