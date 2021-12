Torcedor do Remo faz homenagem ao pai durante final da Copa Verde: 'Era o maior remista que já vi'

Em meio a final da Copa Verde, uma homenagem nas arquibancadas chamou a atenção. O torcedor azulino Diogo Almeida levou uma foto do pai, falecido há alguns anos, para acompanhar a final da Copa Verde 2021. O Leão busca o título inédito da competição diante do Vila Nova-GO.

"Meu pai era um dos maiores remistas que já conheci. Ele me trouxe ao estádio pela primeira vez, em 1994. Eu trago ele comigo dessa forma porque ele é o maior torcedor que já conheci na vida. Ele faleceu em um momento muito ruim do Remo, então trouxe ele dessa forma pra ele ver que o Remo é muito maior que tudo isso. Agradeço a ele até hoje por ter me tornado remista", conta Diogo.

Com o 0 a 0 na partida de ida, em Goiânia, nenhuma equipe tem vantagem para o duelo. Quem vencer o jogo de volta garante o título da competição regional. Em caso de novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis.