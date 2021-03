Torcedor do Remo viraliza mostrando suas camisas e ganha apelido curioso

Mais de 200 mil visualizações no TikTok e um apelido curioso no Twitter. Essa é Patrick Brito, de 26 anos, que viralizou após gravar um vídeo com a música “estilo cachorro”, do grupo de rap Racionais MC’s, em que ele aparece mostrando a sua coleção de camisas do Remo. Isso rendeu um apelido inusitado de “Remista gostoso”.

Em contato com a equipe de OLiberal.com, Patrick disse estar surpreso com a repercussão e disse que sempre faz vídeos e nesse o alcance foi tão grande que até o perfil oficial do Remo curtiu.

“Vi um vídeo de uma menina fazendo isso com as camisas do Internacional e resolvi mostrar as minhas camisas. No TikTok já tem mais de 200 mil visualizações, já no Twitter, um rapaz pegou o vídeo e postou, como não uso essa rede social, meus amigos começaram a me mandar mensagens. Nunca imaginei viralizar dessa forma, tudo por conta da camisa do Remo”, disse.

ASSISTA AO VÍDEO

Não acredito que o Patrick viralizou kakakakak pra quem não sabe ele é da TF kkkkk https://t.co/rMN7xuBcuh — Dorflex (@flaviiiax_) March 9, 2021

Noivo, estudante de pedagogia e motorista de aplicativo, Patrick informou que não teve problemas com o apelido.

“Eu não sabia do apelido, graças a Deus minha noiva é super de boa com isso e agiu tranquilamente”, comentou.

No Twitter teve sugestão de um clássico Re-Pa, uma usuária do microblogue pediu que um torcedor bicolor também fizesse um vídeo.