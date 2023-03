Castanhal faz promoção e inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo; veja valores

Castanhal x Remo se enfrentam no próximo domingo (19), no Estádio do Souza, às 10h, em Belém, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Sem poder mandar seus jogos no CT, partida será no estádio da Tuna e os ingressos para a partida já estão disponíveis com preço promocional.

A diretoria do Castanhal usará as Lojas do Remo espalhadas por Belém e região metropolitana como pontos de vendas. Os ingressos já estão disponíveis nos valores de R$20 arquibancada e R$30 a arquibancada coberta. Esses valores são válidos para quem comprar até a próxima sexta-feira (17), após essa data os preços serão reajustados. O Remo publicou em sua rede social um informativo sobre os bilhetes e avisando que o sócio-torcedor azulino não terá direito ao jogo, já que o mando da partida é do Japiim da Estrada.

O Castanhal não pode jogar no seu Centro de Treinamento, por conta das fortes chuvas e o gramado está sem condições, por isso o clube aurinegro mandará a partida contra o Remo no Estádio do Souza.

A equipe da “Cidade Modelo” neste no meio da tabela, na sétima posição com seis pontos, porém, mesmo estando dentro da zona de classificação para a próxima fase, o Castanhal está perto da zona de rebaixamento, já que, o Independente de Tucuruí, primeiro clube da zona de descenso, está com cinco pontos. Já o Remo é líder isolado, com 100% de aproveitamento, seis partidas, seis vitórias e 18 pontos conquistados.