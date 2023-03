Presidente do Remo aguarda 'pix' da CBF e revela destino de cotas da Copa do Brasil para além do CT

O Remo ainda aguarda “cair na conta” os valores referentes aos avanços para a segunda e terceira fases da Copa do Brasil. As cotas serão pagas pela CBF após as vitórias do Leão sobre Vitória-ES e São Luiz-RS, que, somadas, garantem ao clube azul-marinho aproximadamente R$ 3.75 milhões em bonificações. Em entrevista a oliberal.com, o presidente Fábio Bentes explicou que aguarda a transferência dos valores e detalhou como serão empregados pela diretoria.

"Nós recebemos a primeira cota da Copa do Brasil, estamos no aguardo do depósito da segunda e, agora, obviamente, vamos aguardar o depósito da terceira [R$ 2.1 milhões]. Ainda não foram feitos, mas estamos no aguardo. Já mandamos os recibos referentes à segunda cota [R$ 900 mil], a qualquer momento pode cair essa informação que a gente tem, mas até aqui, só a primeira cota [foi paga, de R$ 750 mil]", detalhou o mandatário azulino.

Quanto ao destino do dinheiro, a divisão está toda definida. Além da já anunciada quitação da compra do centro de treinamento, os valores serão distribuídos entre a Justiça do Trabalho e o “bicho” dos jogadores.

"É bom que se diga que parte desse valor fica na Justiça do Trabalho ainda, já estava oferecido. Ainda assim vão sobrar valores para a gente poder pegar a premiação de atletas e investir no clube, isso é importante. No caso, o CT vai ser quitado com esta última cota e, a priori, não vão restar outros valores para investimentos. Nesse primeiro momento é quitar, pagar premiação dos jogadores e cumprir outros compromissos que já estavam encaixados com essa possibilidade”, detalhou Fábio Bentes.

O adversário da terceira fase da Copa do Brasil ainda não foi definido e a escolha se dará por sorteio assim que todos os jogos da segunda fase forem concluídos. E aí, caso o Remo vença e passe para a quarta fase - abocanhando, assim, mais R$ 3.3 milhões de cota da CBF - o dinheiro seria investido em melhorias no espaço em Outeiro.

“Se a gente vier a passar para uma quarta fase, ou seja, para as oitavas de finais, aí sim outras áreas do CT vão ser beneficiadas, mas já tem bastante coisa que foi reformada no centro de treinamento, o que nos deixa, todos nós, muito felizes”, concluiu o dirigente remista.