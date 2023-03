Sistema de iluminação do Baenão é premiado em São Paulo e está entre os cases de sucesso do país

O Remo participou da 19ª edição do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, que ocorreu nesta semana, na cidade de São Paulo (SP). Quem representou o Leão Azul foi o torcedor, conselheiro e engenheiro eletricista, Nelson Simas, responsável pela implementação do sistema de iluminação eficiente e automatizado do Estádio Baenão.

O projeto de iluminação do Estádio Evandro Almeida ficou entre os melhores cases de sucesso do Brasil entre os anos de 2019 a 2023. A implantação de Sistema de Iluminação Eficiente em Led e infraestrutura com subestação e rede subterrânea do Baenão, foi feita pelo clube em parceria com a empresa ENGEL – Engenharia Eficiente e Serviços e com o projeto do então torcedor Nelson Simas, que conversou com a equipe de O Liberal e falou da importância dessa premiação para o Remo.

“Fiquei muito feliz em ser lembrado e ter o projeto entre os cases de sucesso do país. Esse projeto foi desafiador, não tinha como errar, era o clube do meu coração pedindo a minha ajuda. Doei o projeto e parte da mão de obras, já que eu e os engenheiros que trabalharam, não cobramos, porém, com parceria, buscando matérias de qualidade, além de muita persistência do presidente Fábio Bentes, que concordou em se gastar mais, mas ter algo moderno, eficiente e com um retorno financeiro a curto prazo, tudo acabou da forma como planejamos, com o Baenão iluminado, sem pontos escuros e com o torcedor, imprensa e todos que trabalham em uma partida, sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade”, disse.

O projeto ganhou destaque pela implementação de um sistema de iluminação eficiente, com o dobro de lux que o Baenão possuía antes, quando era iluminado com lâmpadas a vapor, que demoram em torno de 10 minutos para que estejam aptas, além da automação do sistema, que permite que tudo seja ligado e desligado de forma imediata por um celular ou computador. Essa automação é única no Brasil, de acordo com Nelson Simas.

“É um sistema moderno, com um custo alto, mas de um retorno certo em pouco tempo. Em dois anos o Remo praticamente já obteve de retorno desse valor de mais de R$1 milhão investido no projeto, que abrange todo o complexo do Baenão, como a Toca do Leão, alojamento dos atletas e NASP. Conseguimos sair de 400 lux para 800, mais que o dobro, com um sistema de iluminação que terá um baixo custo de manutenção e com a vida útil 10 vezes maior que o sistema convencional de iluminação”, comentou.

Engenheiro eletricista Nelson Simas (à direita) recebendo a premiação (Arquivo pessoal)

O Remo voltou a utilizar o Baenão em jogos noturnos no dia 1 de março de 2021, na partida contra o Gavião Kyikatejê, na estreia do Leão Azul no Campeonato Paraense. O clube azulino venceu pelo placar de 4 a 1, com gols de Wallace, Renan Gorne (duas vezes) e Dioguinho.

Para Nelson Simas, o retorno das partidas noturnas no estádio remista simboliza um marco na vida do clube, no conforto dos torcedores e principalmente, no resgate da história do Estádio Evandro Almeida.

“São dois anos com o Baenão em pleno uso em jogos à noite. O torcedor estava angustiado com todas as piadinhas feitas pela torcida rival, por tudo que se foi prometido por longos anos e não era cumprido. Ter jogos à noite deu ao torcedor do Remo a dignidade, o conforto necessário. Jogar pela manhã e às 15h, gerava um desgaste enorme à torcida, aos jogadores em campo e conseguimos, com a ajuda de todos, diretoria, a nação azulina, tornar esse sonho distante em realidade, além de mostrarmos o poder da união”, finalizou.