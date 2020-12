Após longa espera, novos refletores do Baenão já estão em Belém

O Remo vive uma semana cheia. O Leão viaja nesta quinta-feira, 10, para Londrina (PR) onde encara o LEC na estreia do quadrangular final da Série C. Mas, antes da viagem do grupo, o clube recebeu os tão sonhados refletores de led que irão iluminar o estádio Baenão.

O presidente do clube, Fábio Bentes, e integrantes do projeto Retorno do Rei ao Baenão registraram a chegada dos novos equipamentos em uma foto com a legenda: “Sonhos são feitos para serem realizados. Habemos lux”. Em conversa com a equipe da Redação Integrada O Liberal, Fábio Bentes agradeceu e afirmou que um novo lote de ingressos para o “jogo da luz” será colocado à venda.

“Feliz em mais um avanço com todos os colaboradores, torcida, projeto Retorno do Rei e Governo do Estado. Vamos partir para instalação definitiva e, tão logo seja liberada a presença da torcida, vamos marcar o jogo que vai inaugurar a nova iluminação do Baenão. Quem comprou ingresso está garantido, e em breve vamos lançar um novo lote para colocar à venda”, assegurou.

A expectativa é que no começo de janeiro os refletores já estejam todos instalados e que o Clube do Remo passe a receber jogos noturnos no Estádio Evandro Almeida, mesmo que ainda sem a presença da torcida.