Estreia do atacante Rogério no Remo deve ser realizada em jogo da Copa Verde, confirma presidente

O atacante Rogério está prestes a completar duas semanas em Belém. O novo azulino não apareceu entre os relacionados do Leão nas últimas partidas, mas a estreia está cada vez mais próxima. O jogador de 32 anos está sendo preparado pela comissão técnica para ser relacionado para a partida de volta das quartas de final da Copa Verde, contra o São Raimundo-RR, em Belém. O duelo está marcado para acontecer no dia 22 de março, no Baenão.

"Ele está treinando, se preparando. Deve estar à disposição para o jogo de volta da Copa Verde", confirmou o presidente azulino, Fábio Bentes.

Natural de Pesqueira, no interior de Pernambuco, Rogério foi anunciado pelo Remo no dia 25 de fevereiro e desembarcou em Belém no último dia 1º, após ser aprovado nos exames médicos e físicos. Atacante de lado de campo, ele não realiza uma partida oficial desde 14 de outubro do ano passado, quando estava no CSA.

Confira lances de Rogério pelo Puma-MEX:

Já seu último gol marcado foi no dia 23 de abril de 2022, pelo Pumas, do México. Ele fez o único do time na derrota para o Chivas por 3 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Mexicano.

No Leão, Rogério vai disputar a titularidade principalmente com Diego Tavares, Pedro Vítor, Ronald e Jean Silva, jogadores que atuam mais pelos lados do campo. No Brasil, o atacante fez sucesso com as camisas de Sport, São Paulo, Vitória, Botafogo e Náutico, período em que ganhou o apelido de "Neymar do Nordeste" - tanto pelo estilo de jogo veloz quanto pela aparência física.

Retrospecto

No CSA, que acabou rebaixado na Segundona e será adversário do Remo na Série C 2023, Rogério disputou 11 partidas e não balançou as redes. Apesar da passagem pela equipe alagoana ter sido sem gols, o atacante reúne bons números pelo Pumas-MEX, clube em que estava jogando até o primeiro semestre do ano passado. Foram 9 gols e três assistências em 38 atuações.