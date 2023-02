Clube do Remo anuncia o atacante Rogério como reforço

O Clube do Remo anunciou o atacante Rogério como reforço para está temporada.

O novo atleta do Leão tem 32 anos e é natural de Pesqueira-PE.

O atacante iniciou a carreira no Porto-PE e teve passagens por clubes como Botafogo, São Paulo, Sport, Pumas, Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, entre outros.

"Estou muito feliz muito e motivado por ter o prazer de vestir essa camisa tão pesada de tantas história e tradição. Quero marcar meu nome no Clube do Remo com ajuda dos meus companheiros e fazer história no maior do Norte", disse.

Rogério chega a Belém no início da semana para realização dos exames médicos, após os quais, caso aprovado, assinará contrato definitivo com o Remo até o fim da temporada.

JOGO

O Leão joga neste domingo (26), contra o Cametá, pelo Campeonato Paraense, no Baenão, pela quarta rodada. A partida será às 17h.

Este será o primeiro jogo em casa após três partidas longe de Belém.