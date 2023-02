Embalado no estadual, volante do Remo espera repetir boa fase na Copa do Brasil

Depois de três vitórias no Parazão, o Clube do Remo tira o pé do acelerador estadual e volta a direção para a primeira competição nacional do calendário de 2023. Nesta quinta-feira (23), os azulinos vão até o Espírito Santo, onde enfrentam o Vitória, a partir das 21h30, no estádio Salvador Costa. Um empate garante os remistas na próxima fase e uma bonificação de R$ 900 mil.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"A gente sabe que o jogo da Copa do Brasil é muito importante. Todo mundo está esperando e faltam três dias para entrarmos em campo. É hora de concentrar, fazer uma semana boa e cada um dar o seu melhor para a classificação", avalia o volante Anderson Uchôa.

Para o duelo, o grupo vem treinando exaustivamente sob o comando do técnico Marcelo Cabo, que até aqui tem tido um aproveitamento de 100% no Campeonato Paraense. A boa fase inclusive anima os atletas, que esperam levar o ímpeto para a competição nacional, ainda que os parâmetros de qualidade sejam mais avançados.

VEJA MAIS

"É um início muito bom, né? A gente sabe que é sempre bom estar vencendo. São três jogos e três vitórias. Isso dá uma confiança enorme para o grupo, até mesmo no trabalho durante a semana, nos ajustes que o treinador passa para o grupo. Eu espero que a gente continue vencendo", prossegue.

Depois de vencer o Águia de Marabá fora de casa e garantir mais três pontos, os azulinos se preparam pra outro desafio indigesto no certame local, após a estreia na Copa BR, desta vez contra o campeão da Segundinha, o Cametá, que vem a ser nada menos que o líder do grupo B, com sete pontos e a segunda melhor campanha deste estadual, atrás unicamente do Clube do Remo, que tem nove e lidera o grupo A.

O Leão Azul tem pela frente uma semana intensa de trabalhos, com duas competições em disputa e menos de uma semana para fazer os ajustes necessários, portanto, em Belém ou fora de casa, a ordem é uma só. "A semana foi de trabalho forte, intenso, todo mundo se dedicando e dando o seu melhor. Eu acho que isso é importante para a gente dar uma sequência nas competições", define Uchôa.