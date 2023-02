Remo desiste de contratação de lateral-direito e assessoria do atleta explica os motivos; veja

A contratação do lateral-direito Lucas Marques, anunciada pelo Clube do Remo no último domingo (19), não vai mais ocorrer. Segundo o clube, o jogador chegaria para a realização de exames médicos e estaria livre para assinar um contrato de empréstimo. No entanto, o improvável aconteceu e Lucas acabou "reprovado" nos exames, inviabilizando a permanência em Belém. O atleta tem passagem recente pelo Guarani de Campinas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O comunicado veio após a realização de uma sequência de exames médicos no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Sem mais informações, o Leão Azul disse que pretendia contar com o atleta imediatamente.

VEJA MAIS



A informação deixou no ar a questão do que teria acontecido exatamente, até que a empresa Forplayer, que assessora o atleta, explicou o caso por meio de um comunicado na internet. Assim, Lucas Marques retorna para São Paulo e deve permanecer à disposição do clube paulista.