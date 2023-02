Novo contratado do Remo chega como referências em bolas paradas; assista

O anúncio da contratação do lateral-direito Lucas Marques deu um ânimo na formação do elenco que disputa as competições deste primeiro semestre. A nova aquisição do Leão Azul é conhecida pela habilidade nas cobranças de bola parada, o que o torna automaticamente uma peça importante na montagem do time do técnico Marcelo Cabo.

Lucas é natural de Goiânia e tem 1,73 m de altura. Nas imagens veiculadas na internet que mostram lances de partidas disputadas por ele, é possível ver alguns bons lances, principalmente em faltas e arrancadas em velocidade. O jogador tem contrato com o Grêmio Prudente e foi, por empréstimo, para o CSA, onde disputou 35 partidas e marcou três gols, até ir para o Guarani, no início deste ano.

Um desses gols pelo time alagoano se deu em uma bela cobrança de falta, na Série B do ano passado, quando disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas cobrou de fora da área e surpreendeu o goleiro com a bola enfiada no ângulo esquerdo. Também pelo CSA, ele anotou outro gol parecido, desta vez contra o Floresta, pela Copa do Nordeste.

Entre as outras características do atleta também estão as arrancadas e a explosão muscular. Os predicados do jovem atleta o colocam automaticamente como postulante ao cargo de titular, onde terá pela frente a concorrência de Lucas Mendes, atual titular da equipe, e Rony.