Antes de duelo pela Copa do Brasil, Rodriguinho rejeita favoritismo do Remo contra o Vitória-ES

O experiente meia Rodriguinho não acredita que o Remo seja favorito no duelo contra o Vitória-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil. De acordo com o jogador, por mais que o Leão Azul esteja acima do adversário no ranking da CBF, há fatores que são favoráveis para um possível triunfo da equipe capixaba na próxima quinta-feira (23).

"Não tem favoritismo na Copa do Brasil. A gente encara viagem e encara um adversário difícil, que tá bem no estadual. O time já conhece o gramado, o clima e tudo isso colabora a favor deles. A gente tá na frente no ranking, mas já vimos muitas zebras na Copa do Brasil. Apesar disso, mostraremos que temos um grande grupo, vamos virar a página em relação ao estadual e trazer a vitória pra casa", disse.

Questionado sobre o fato da preparação para a partida decisiva ocorrer durante o feriadão de Carnaval, Rodriguinho disse que o foco no Baenão é total, apesar da folia pelas ruas. Segundo ele, atletas profissionais são acostumados a viver datas comemorativas longe da família.

"Encaro isso tudo com muita naturalidade. A gente como atleta já é acostumado com isso. Já perdi o casamento da minha irmã, de amigos e aniversários de família. Tudo isso é rotineiro, mas é importante ter foco total. Não importa a data, temos que trabalhar duro para colher bons resultados", explicou.

A partida entre Remo e Vitória-ES está marcada para começar às 21h30, no estádio Salvador da Costa, na capital do Espírito Santo. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.