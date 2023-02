Bola da vez no Baenão, Fabinho fala que Remo precisa ‘virar a chave’ para a Copa do Brasil

A bola da vez no Baenão é o atacante Fabinho, de 27 anos. Contratado pelo Remo no início da temporada, o jogador começou a temporada oscilante, sem muito brilho. No entanto, a redenção veio na última quarta-feira (15). O jogador fez o gol da vitória azulina contra o Águia de Marabá, numa tensa partida disputada no Zinho Oliveira, pelo Parazão.

Em entrevista coletiva nesta sexta (17), Fabinho falou sobre a alegria de marcar contra o Azulão Marabaense. De acordo com o atacante, contratado do Inter de Santa Maria, o gol remista foi merecido, dada à produção ofensiva do Leão na partida.

"Fiquei muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Remo. Foi uma vitória importante para esse grupo, que batalhou o jogo inteiro e conseguiu conquistar os três pontos no final", disse Fabinho.

O Remo, depois da vitória contra o Águia, precisa vai virar a chave. No foco remista, sai o Parazão e entra a Copa do Brasil, que começa na próxima quinta-feira (23) para a equipe paraense. Às 21h30, o Time de Periçá enfrenta o Vitória-ES no estádio Salvador Costa, na capital do Espírito Santo. Segundo Fabinho, os próximos dias serão de preparação para o elenco, que espera não ser surpreendido pelo adversário.

"Sabemos que temos outra competição pela frente, bastante importante, e temos que conseguir esse resultado positivo. Vamos ver o que o professor (Marcelo Cabo) vai falar sobre a equipe deles. Esperamos não ser surpreendidos na quinta. Vamos tentar saber o máximo do time deles para sair com a vitória", finalizou Fabinho.