Atletas que trocaram agressões na partida Águia x Remo podem ser denunciados pelo STJD

A partida entre Águia de Marabá x Remo, que terminou com a vitória do Leão por 2 a 1, foi marcada por entradas fortes, além de agressões. Atletas trocaram “carícias” no gramado do Zinho Oliveira, em Marabá, e podem ser denunciados e punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), já que o pleno do STJ decidiu por uma intervenção do no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/PA). A informação foi confirmada pelo presidente do TJD/PA, Jeff Lauder.

Durante a marcação de um pênalti para o Remo, ocorreu uma discussão entre atletas dos dois clubes. Em um dos momentos, o jogador Bruno Limão, do Águia de Marabá, acerta um soco nas costas de Lucas Mendes, que revidou com uma cotovelada no peito do atleta do Azulão. O árbitro não viu o lance e não aplicou cartões aos jogadores e ficou por isso mesmo.

Até a publicação do material, a súmula da partida ainda não estava disponível no site da Federação Paraense de Futebol (FPF), porém, o presidente do TJD-PA, Jeff Lauder, informou que o documento não é necessário para que se tenha uma denúncia à procuradoria do TJD-PA e que eles sejam julgados, já que existem imagens que comprovam as agressões.

“A súmula é um instrumento jurídico que legitima o TJD-PA, mas existem situações em que nem tudo é relato na súmula. Cabe o TJD oferecer notícia de infração através de uma formalização dos clubes, o Remo e o Águia podem solicitar e aí será julgado e aplicando assim as punições, mas, neste caso, seria julgado pelo STJD, pois o TJD-PA sofreu intenção e assim uma ”, disse, Lauder.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no artigo 254, a prática de agressão física durante o jogo, o atleta poderá ser suspenso de quatro a doze partidas, além da suspensão por 30 dias.

A equipe de O Liberal procurou os representantes do Remo e do Águia de Marabá, para saber se entrarão com a notícia de infração, mas não obtivemos retorno.