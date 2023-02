Presidente do Águia diz que clube pode pedir árbitros Fifa em partidas contra Remo e Paysandu; veja

A partida entre Águia de Marabá e Remo, no Zinho Oliveira, pela 3ª rodada do Parazão, teve atuação polêmica da arbitragem. Algumas decisões de Wanbelton Lisboa Valente irritaram o time aguiano, como a não expulsão de Richard Franco em lance no início do jogo (pisão no jogador); o impedimento mal marcado de Adauto no primeiro tempo; e o pênalti não marcado a favor do Azulão no segundo tempo (a mão foi dada como fora da área).

Embora tenha saído na frente e dominado o jogo na maior parte do tempo, o resultado não foi, digamos assim, correspondente ao apresentado. O Águia até começou na frente, mas tomou um gol de empate ainda no primeiro tempo e o gol da virada no segundo. Entretanto, a derrota não foi engolida tão fácil pelo Azulão, que através de seu presidente, Sebastião Ferreira Neto, o Ferreirinha, fez duras críticas à atuação de Wanbelton e prometeu ir adiante com a insatisfação.

SAIBA MAIS



"Nós já entramos em contato com o coordenador de arbitragem da FPF, o Fernando Castro. Já reclamamos verbalmente e hoje a tarde devo entrar com ofício, fazer uma representação contra eles no departamento da federação", explica o dirigente, que foi além e disse ter levado à apreciação da diretoria a possibilidade de pedir árbitros de fora quando forem realizados jogos contra os grandes clubes da capital.

"Além disso, estamos discutindo junto com a diretoria do clube a possibilidade de, nos jogos contra Remo ou Paysandu, trazermos árbitro Fifa para trabalhar nessas ocasiões. Os erros só acontecem para beneficiar Remo e Paysandu", desabafa. Águia e Remo fizeram uma partida bastante pegada, com muitos lances faltosos, discussões entre os atletas e oito cartões amarelos distribuídos, sendo cinco para o Remo e três para o Águia.

Comissão de Arbitragem

A reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Fernando Castro, e aguarda um posicionamento oficial da entidade.