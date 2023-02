Em partida tensa, Remo vence Águia de virada e mantém 100% de aproveitamento no Parazão

Foi mais dificuldade do que o esperado, mas o Remo venceu o Águia por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela terceira rodada do Parazão 2023. O zagueiro do Azulão, David Cruz, abriu o placar em cabeçada, após cobrança de escanteio. O Leão buscou o resultado com gols de Ícaro, de pênalti no primeiro tempo, e Fabinho, já na reta final de jogo.

Com o resultado, o Remo assumiu a liderança isolada do Parazão 2023, com 100% de aproveitamento em três partidas disputadas. Já o Águia estacionou na quinta posição do torneio, com quatro pontos conquistados, também em três jogos.

Ambas as equipes voltam a ter compromissos oficiais apenas depois do feriadão de Carnaval. O Leão entra em campo no dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira, para enfrentar o Vitória-ES pela Copa do Brasil. No domingo (26), o Time de Periça volta a campo para enfrentar o Cametá, no Baenão, pelo Parazão.

Já o Águia terá, por enquanto, compromissos só pelo Parazão. Também no domingo (26), o Azulão visita o Itupiranga, na Arena Crocodilo, pela quarta rodada do estadual.

Panorama

Os primeiros minutos já mostraram que a partida não seria fácil para o Remo. O Águia começou pressionando bastante a saída de bola azulina e tendo várias chances de gol. As estrelas marabaenses na primeira parte do jogo foram Adauto, Luam Parede e Danilo. O trio aplicava muita velocidade sobre a lenta zaga remista, sempre municiado pelo armador, Balão Marabá.

O Remo, por sua vez, tentava se encontrar em campo. A bola parecia "queimar" no pé azulino, que tinha dificuldades para trocar passes. As principais investidas eram sempre pelo lado esquerdo, liderado por Raí. O lateral, que substitui o lesionado Leonan, errava demais no último terço, impedindo que o Leão tivesse chances claras de marcar.

Velocidade marabaense ganha "queda de braço"

No duelo de estratégias, a do Águia saiu na frente. Aos 16 minutos, Wander pressionou a defesa remista e roubou a bola. O meia lançou Alan Maia, que cruzou na área e ganhou um escanteio. Na bola parada, Balão Marabá cobrou na cabeça de David Cruz, que abriu o marcador. Detalhe para a saída confusa de Vinícius, goleiro do Remo.

Remo cresce no jogo, mas encontra dificuldades

Com o resultado negativo, o Remo passou a se lançar mais ao ataque. Ao invés de Raí, Muriqui começou a ser o jogador mais acionado pelo lado esquerdo. O centroavante remista passou a sair da área para armar o jogo e servir jogadores melhores posicionados. No entanto, Muriqui passou a ser mais uma vítima de um jogo muito faltoso no Zinho Oliveira.

Por conta disso, a grande chance de empate remista foi em bola parada. Pablo Roberto cobrou falta e a bola foi no travessão de Axel.

Pênalti marcado e confusão

Apesar das dificuldades na partida, o Remo contou com a sorte para empatar o jogo. No último segundo do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Leão, em falta de Bruno Limão em cima de Muriqui. O lance deixou jogadores do Águia revoltados.

A partir disso, o que se viu foram cenas de violência no Zinho Oliveira. Jogadores do Águia passaram a discutir na marca do pênalti, com direito a soco de Bruno Limão na costa de Lucas Mendes. No entanto, a ação não foi punida pela arbitragem.

Depois que a questão foi apaziguada, Ícaro foi pra cobrança e empatou a partida.

