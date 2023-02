Técnico do Remo avalia positivamente partida contra o Águia, pelo Parazão: ‘trouxe amadurecimento’

O técnico do Remo, Marcelo Cabo, avaliou positivamente a vitória azulina sobre o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (15), pelo Parazão 2023. De acordo com o treinador, a partida, apesar de difícil para o Leão, ajudou o elenco remista a amadurecer, já de olho em duelos mais difíceis no decorrer da temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Eu gostei da equipe, acho que evoluímos. Num jogo como o de hoje nada é mais importante que os três pontos. Saímos de casa com a meta de levar seis pontos pra Belém e conseguimos. Agora é pensar no próximo jogo, que é pela Copa do Brasil, na semana que vem", disse Cabo.

VEJA MAIS

Após um primeiro tempo bastante violento, o Remo voltou do intervalo mais calmo e soube achar alternativas para virar o placar. Segundo o treinador, a palavra de ordem no vestiário antes do segundo tempo foi "equilíbrio".

"Estava todo mundo muito aceso. A expectativa para o jogo era grande, porque já vínhamos de vitória fora de casa. Viemos para cá, enfrentamos um bom time e com pressão da torcida, uma pressão saudável de jogar fora de casa. Mas tudo isso está dentro da normalidade", avaliou.

O próximo compromisso do Remo será pela Copa do Brasil. O Leão encara na quarta-feira (23), às 21h30, fora de casa, o Vitória-ES, pela primeira fase do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.