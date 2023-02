Criticado pela torcida, Fabinho marca para o Remo e críticas viram zoeira na web

Em campo a resposta veio. O Remo atuou no último final de semana diante do São Francisco, em Ipixuna (PA), pelo Parazão. O Leão Azul venceu o time santareno por 2 a 1, mas a torcida azulina pegou no pé do atacante Fabinho, de 27 anos, principalmente após ele perder uma oportunidade de gol, porém as críticas também viraram zoeira, após o jogador decidir para Remo contra o Águia.

Nas redes sociais, vários torcedores questionaram o jogador, pediram para ele "arrumar um emprego em fazendas" no interior do Pará, e o chamaram de “morto”. O jogador viveu o caos das críticas e foi ao céu com o gol marcado contra o Águia de Marabá, decidindo o jogo para o Remo, em seu segundo toque na bola.

VEJA MAIS

Críticas antes do jogo contra o Águia

Assista ao gol do atacante remista

O gol de Fabinho manteve o Remo 100% no Campeonato Paraense e foi o primeiro do atleta com a camisa azulina. O resultado positivo também trouxe ao jogador confiança no trabalho, já que o atacante é uma das apostas da diretoria para a temporada.

Zoeira na web

O gol também rendeu zoeira nas redes sociais. Um dos perfis administrados por torcedores do Remo, brincou com a situação das críticas ao jogador contra o São Francisco

“ATENÇÃO. Torcedores fazem fila em frente à sede social do Remo para pedir desculpa ao Fabinho”

O atacante iniciou a carreira no Brasília-DF, passou pelo CFZ, Real FC, Paranoá, Capital e Brasiliense, todos clubes candangos, defendeu o Nacional-AM, Operário-MT, Boa Esporte-MG, São bento-SP e Inter de Santa Maria-RS.