Remo anuncia novo lateral-direito, ex-Guarani, no domingo do Carvanal; veja gols e assistências

O Remo contratou um novo lateral-direito para a temporada 2023: Lucas Marques, de 24 anos, foi anunciado pelo clube na manhã deste domingo (19). Natural de Goiânia, ele chega para disputar a posição com o xará Lucas Mendes e o paraense Rony, que vem sendo preterido pelo técnico Marcelo Cabo.

Depois de uma temporada intensa pelo CSA, pelo qual fez 35 jogos, três gols e uma assistência pela Série B 2022, Lucas Marques chegou ao Guarani no começo do ano, mas não conquistou espaço no elenco comandado pelo técnico Mozart. Ele entrou apenas duas vezes em campo neste ano: no empate sem gols com o Ituano, dia 21 de janeiro; e na goleada sofrida para o São Bernardo, por 5 a 1, no último dia 15. O jogador não chegou a somar 90 minutos em campo pelo Bugre.

Carreira

O lateral começou no Aparecidense, de Goiás, em 2017. Marques acumula ainda passagens por clubes como Goianésia, Aparecida EC, Anápolis e Jaraguá, de Goiás; Real Ariquemes, de Rondônia; Real Nordeste-ES, Grêmio Prudente-SP, CSA-AL e Guarani-SP.

"Muito feliz pela oportunidade. Agradeço a confiança da diretoria no meu trabalho e vou retribuir em campo. O Remo é um time gigante e o maior do Norte, de tradição. Chego para somar e ajudar a equipe", disse o atleta para o site oficial do Remo.

Lucas Marques chega em Belém neste domingo para realizar os exames e ser integrado ao elenco remista, que viaja nesta segunda-feira para o Espírito Santo, onde enfrenta, na próxima quinta-feira, o Vitória-ES, pela primeira fase da Copa do Brasil.

As inscrições no Campeonato Paraense podem ser feitas até o último dia útil antes do início das quartas de final do estadual.

Concorrência

No Remo, Lucas Marques terá como principal concorrente de posição o xará Lucas Mendes, titular nos três jogos do Leão na temporada até aqui. Outra opção do técnico Marcelo Cabo seria o paraense Rony, de 22 anos, que não ganhou minutos em campo em 2023.

Formado no Leão, ele fez 9 partidas no ano passado, mas parece fora dos plano de Cabo na temporada. Isso porque em todas as partidas que o treinador optou por substituir Lucas Mendes, colocou o volante Pingo improvisado na lateral-direita. Rony só esteve entre os relacionados na estreia do Parazão, contra o Independente Tucuruí, no Baenão.