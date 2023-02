Adversário do Remo na Copa Verde definido: Humaitá-AC vence Trem-AP e avança no torneio regional

O Remo já sabe qual será o seu adversário na segunda fase da Copa Verde: o Humaitá-AC. A equipe acriana venceu no sábado à noite o Trem-AP por 2 a 0 e avançou no torneio regional. A partida entre Remo e Humaitá será no dia 1º de março, a partir das 19h, no Baenão, em Belém.

A partida entre Humaitá-AC e Trem-AP foi disputada no Estádio Florestão, em Rio Branco, capital do Acre. Os donos da casa saíram na frente ainda no primeiro tempo, com o gol do atacante Rafael. A vitória do Touro foi decretada nos acréscimos da etapa final: Luiz Henrique balançou as redes aos 50 minutos do segundo tempo e deu números finais ao confronto.

Jogo único

A fase oitavas de final da Copa Verde é disputada em jogo único. Em razão dos compromissos do Leão Azul na Copa do Brasil e na Copa Verde, a partida contra o Humaitá está marcada para o dia 1º de março, no Baenão, a partir das 19h. Em caso de empate, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

Antes do encontro com o time do Acre, o Remo tem outros dois compromissos: encara o Vitória-ES pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira (23/02) e depois joga pelo Parazão contra o Cametá no domingo (26/03).