Ídolo do Remo, meia Eduardo Ramos é dispensado de clube nordestino; veja números dos últimos anos

Não durou muito a passagem do meia Eduardo Ramos no Serra Branca-PB. O jogador, de 36 anos, foi dispensado da equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Paraibano. Ídolo do Remo, Eduardo Ramos e mais dois jogadores deixaram o clube nordestino.

Após mexer na comissão técnica tirando o Marcelinho Paraíba do comando da equipe, o Serra Branca partiu para uma mudança entre os jogadores. A diretoria optou pelas saídas dos jogadores Eduardo Ramos, o goleiro Ricardo Vilar, além do atacante Emerson Catarina. A informação é do jornalista Rafael Costa.

O Serra Branca está próximo da zona de rebaixamento com cinco pontos em sete jogos e ainda não venceu na competição, apenas um ponto separa a equipe do primeiro time no Z-2.Pelo clube paraibano foram apenas duas partidas disputadas pelo meia Eduardo Ramos, as duas entrando apenas no segundo tempo. Essa não foi a única passagem rápida de Eduardo Ramos nos últimos anos. Após a saída do Remo, no início da temporada 2021, o meia passou por quatro clubes (Tuna, Ituano (SP), Amazônas (AM) e Serra Branca) e disputou apenas 15 jogos, uma média de 3,75 jogos por equipe.

Já com a camisa do Remo, clube que Eduardo Ramos afirmou ter tido mais identificação na carreira, foram 130 partidas, dois títulos estaduais, dois acessos e mais de 30 gols marcados. O jogador saiu do clube após o acesso para a Série B e Eduardo Ramos ficou chateado com a diretoria remista e detém um sonho de encerrar a carreira em um jogo de despedida vestindo a camisa do Remo.