Modelo acusa meia Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu, de golpe de passagens aéreas; Jogador rebate

A modelo venezuelana Wualeska Henández, que mora em Brasília, usou as redes sociais para denunciar o meio-campista Eduardo Ramos, ex-Remo e Paysandu, de ter executado um golpe de venda de passagens aéreas falsas. Wualeska alega de tido o prejuízo de R$ 4.500,00 e registrou um boletim de ocorrência na 20ª Delegacia Distrital de Goiânia, de onde viajaria rumo a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Em contato com a reportagem, Eduardo Ramos negou que feito parte da transação e justificou que somente indicou à modelo uma empresa de turismo.

BO foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (Wualeska Hernández/Arquivo pessoal)

No Boletim de Ocorrência, obtido com exclusividade por oliberal.com, a venezuelana afirmou que as negociações ocorreram por Whatsapp e os pagamento via PIX, cuja chave era um email do próprio jogador. O primeiro pagamento, de R$ 2.800,00, foi realizado no dia 5 de dezembro. Mais duas transações foram realizadas nas semanas seguintes: R$ 500,00 no dia 8 e outros R$ 1.200,00 em 20 de dezembro.

Wualeska contou que os bilhetes deveriam ter sido emitidos pela empresa aérea Gol, mas, no momento no check in no aeroporto, na madrugada nesta quinta-feira (29), foi informada no balcão que não havia passagem emitida em seu nome. Ela ligou para Eduardo Ramos, que teria se recusado a atender.

"Prejuízo de R$ 4.500, que ele vai ter que pagar o triplo. Desgraçado, acabou com o meu réveillon", lamentou Wualeska à reportagem.

Modelo usou as redes sociais para denunciar o caso antes de ir registrar o Boletim de Ocorrência (Divulgação/Instagram)

Jogador rebate acusações

Em conversa com a reportagem, Eduardo Ramos negou que tenha executado a transação e afirmou apenas ter indicado à modelo uma empresa de turismo, que seria a responsável por emitir as passagens.

“Eu passei um contato de uma pessoa que emite [passagens aéreas], mas parece que a passagem deu ruim e a menina veio me cobrar”, disse.

Eduardo Ramos, de 37 anos, está sem clube, mas marcou a carreira atuando em Belém, principalmente no Remo, onde ganhou status de ídolo por parte da torcida. A última passagem dele pelo clube azulino foi em 2020 e início de 2021, quando o Leão terminou a temporada conquistando o acesso à Série B e logo em seguida, não teve o contrato renovado com o clube.