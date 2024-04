Meia do Remo fala sobre encontro com torcedores do clube e projeta jogo contra o Athletic-MG

O Remo começou a Série C do Campeonato Brasileiro com uma derrota em casa. Agora, o time vai até Minas Gerais para enfrentar o Athletic e buscar a primeira vitória. Com isso, em um sinal de manifestação, membros de torcidas organizadas foram até o Baenão na última quarta-feira (24/04) e conversaram com os jogadores. Em entrevista coletiva, o meia Matheus Anjos afirmou que o bate-papo com os torcedores foi mais de apoio do que cobrança.

"Foi mais um apoio deles, com uma cobrança. Eles estão no direito deles de cobrar porque a gente não teve os resultados, mas eu acho que a gente teve mais apoio do que cobrança. Eles estão vendo que para a gente não está faltando raça, entrega, que muitas vezes a gente está sendo melhor nos jogos. Eu acho que eles deram esse apoio, essa confiança. Sabemos que no futebol a chave pode virar. Os gols que não estão acontecendo agora, aconteçam a partir desse jogo e a fase mude", detalhou o jogador.

Na primeira rodada da Série C, o Remo perdeu para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1. O resultado foi mais um revés para o time azulino, que havia perdido o Parazão e a Copa Verde para o maior rival, o Paysandu. Na entrevista, Matheus disse que a equipe está pecando nas finalizações e que precisa converter as criações em gols.

"A gente não queria ter estreado com uma derrota, acho que a gente mereceu muito a vitória, especialmente no segundo tempo. A gente vem criando muitas situações de gol e acaba não fazendo. Mas estamos treinando mais finalizações, buscando evoluir nesse aspecto, para não usar isso mais como desculpa", declarou o meia.

O Leão Azul enfrenta o Athletic, atual líder do campeonato, no próximo sábado (27/04), em São João Del Rei, Minas Gerais. A partida é muito importante para o clube, que precisa da vitória para espantar qualquer indício de má fase. O jogador azulino acredita que o duelo vai ser difícil, contudo, destacou que o grupo está trabalhando para chegar forte e impor seu estilo de jogo para sair com a vitória.

"Eu acho que a gente tem um jogo muito difícil fora, o Athletic é uma equipe que vem em evolução nos últimos anos. Mas nós somos o Remo, com o professor a gente tem um estilo de propor o jogo. Mesmo fora de casa, a gente vai buscar esse resultado que deixamos [passar] aqui dentro de casa. Não só nesse, eu acho que cada jogo agora temos que ir como se fosse uma final. Porque o objetivo esse ano é o acesso e quem sabe o título", concluiu Matheus Anjos.

A equipe azulina é a atual 14º colocada da tabela, enquanto o Atlhetic está na liderança após vencer o Caxias do Sul por 4 a 0 na primeira rodada. O duelo entre as equipes ocorre no próximo sábado (27/04), às 19h30. A partida terá cobertura completa de OLiberal.com