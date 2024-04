Próximo adversário do Remo na Série C, Athletic-MG vem se destacando no futebol mineiro

O Athletic-MG, apesar de pouco conhecido pelo grande público, vem ganhando espaço no cenário do futebol brasileiro. Sob uma gestão eficiente, o próximo adversário do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro tem conquistado espaço como uma potência regional. Fundado em 1909 como Athletic Football Club, sua história está intimamente ligada à popularização do futebol no interior do Brasil, um legado que vem ganhando força a cada competição.

Após seu retorno ao profissionalismo em 2018, o clube galgou rapidamente degraus no cenário nacional. Títulos estaduais, como os do Mineiro do Interior em 2022 e 2023, além da Recopa Mineira no último ano, contribuem para o crescimento do time, que também ascendeu de divisão, marcando presença na elite estadual e conseguindo o tão almejado acesso da Série D para a Série C do Brasileirão em 2023. A partir daí, o clube mira o próximo passo: a Série B.

Contratações de peso

Parte da ascensão do Athletic se deve às contratações de destaque, como Loco Abreu, Ricardo Oliveira e Sassá em anos anteriores. A vinda desses atletas deu ao clube um grande impacto midiático.

A história do clube é uma saga de altos e baixos. Desde o vice-campeonato na Terceira Divisão do Campeonato Mineiro em 1969 até a recente incursão no profissionalismo em 2018. Em 2021, o Athletic buscou expandir ainda mais seu alcance e atratividade, adquirindo parte do clube por empresários locais. Essa iniciativa coincidiu com a chegada de jogadores renomados que ajudaram a alavancar a imagem do time mineiro.

Atualmente, sob o comando do técnico Roger Silva, o Athletic continua perseguindo a maturidade futebolística. O clube está na terceira competição da temporada, passando pelo Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão, com um balanço de oito vitórias, três empates e quatro derrotas.