Jaderson lamenta derrota do Remo na estreia e fala em recuperação diante do líder da Série C

Depois de perder em casa na estreia da Série C e desagradar a torcida que o assistia debaixo de chuva, o Clube do Remo retornou aos treinos de olho nas próximas duas partidas, que prometem ter um nível de dificuldade acima da média, já que os adversários venceram na primeira rodada. O primeiro confronto será contra o Athletic, que goleou o Caxias fora de casa por 4 a 0, e o segundo diante do Botafogo-PB, que venceu o Floresta, por 2 a 1, também fora de casa. Os dois times receberão o Leão Azul em seus respectivos estádios.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao término do treino desta segunda-feira, Jaderson conversou com a imprensa e fez uma avaliação da estreia, admitindo, ao que parece, uma falta de comprometimento em algum momento da partida, mesmo depois sucessivos treinos e amplo conhecimento sobre o gramado de jogo e as condições climáticas adversas que atingem a região nesta época do ano. Para ele, todos os recursos favoráveis acabaram por gerar um "desligamento" no time.

"Entramos um pouco desligados e o Volta Redonda conseguiu aproveitar a chance que eles tiveram no primeiro tempo. Nós também tivemos chance de igualar a partida. Já no segundo tempo fomos muito superiores a eles. Eles só finalizaram no gol. Quando começou a chover, isso tirou o nosso ritmo de jogo. A gosta gosta de jogar com a bola, de finalizar, mas também desperdiçamos. Infelizmente não estamos caprichando nas finalizações, temos que treinar para resolver isso aí", diz ele.

VEJA MAIS



A primeira rodada ainda não encerrou e, no atual momento, o Remo ocupa a 15ª posição, com saldo negativo de um gol. Já o Athletic tem quatro gols de saldo, sem nenhum sofrido. "Vai ser um confronto muito difícil. Eles são um time muito forte, se destacam nos últimos campeonatos estaduais e nacionais. No entanto, temos condições de ir lá e fazer um bom jogo", acredita, entendendo que o time titular pode ter novidades.

"Acredito que o professor vai botar os jogadores com capacidade de chegar lá e fazer um bom jogo. Vamos ver o que erramos, melhorar para chegar e fazer um bom jogo. Parece que eles entraram melhor, mas depois fomos crescendo e ficamos bem superiores, com mais finalizações. Temos que trabalhar em cima disso". Jaderson ainda respondeu sobre os novos companheiros de time, entre eles o atacante Guilherme Cachoeira, substituído ainda no primeiro tempo. "Não tenho nada a falar. Eu quero que eles se adaptem o mais rápido possível para ajudar o grupo."

Remo e Athletic se enfrentam às 19h30 deste sábado (27), na Arena Sicredi, São João Del Rei, Minas Gerais.